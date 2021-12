Partita abbandonata per insulti razzisti!

L’ennesimo episodio di razzismo colpisce il calcio. Questa volta il “teatro” di questo squallido episodio è stata la terza lega tedesca, durante la partita fra Duisburg e Osnabruck. La sfida, per i padroni di casa del Duisburg, era di vitale importanza vista la precaria situazione di classifica: terzultimi con soli 17 punti in 19 partite. La partita è stata sospesa al 34′ per insulti razzisti verso Aaron Opoku, attaccante tedesco dell’Osnabruck ma di origini ghanesi. L’arbitro ha immediatamente fermato la gara, in un primo momento, per poi sospenderla definitivamente.

La società del Duisburg ha condannato fin da subito l’episodio e ha comunicato di aver individuato il colpevole di questo bruttissimo gesto e probabilmente gli verrà inflitto un Daspo a vita dagli stadi tedeschi. Gli insulti razzisti verso Opoku hanno costretto l’arbitro Winter a sospendere la partita, dopo che la squadra ospite ha deciso di non rientrare in campo. Partita rinviata a data da destinarsi. Entrambe le tifoserie, dopo il brutto episodio, hanno intonato la canzone antifascista “Schrei nach Leben”. Fin da subito mostrato sostegno a Opoku per quanto accaduto poco prima. “Fuori i nazisti dagli stadi“, questo il coro intonato dai tifosi del Duisburg; la società, intanto, esprime sui canali social il proprio dispiacere per l’episodio accaduto.