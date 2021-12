Inter: con il Cagliari tanta voglia di riscatto anche per Barella che parla di Madrid

L’Inter vuole cancellare la sconfitta con il Real Madrid e ripartire in campionato. In una Pinetina molto natalizia sotto la neve, Inzaghi inquadra il 2-0 del Bernabeu come una lezione per il futuro e ridare una spinta alla corsa scudetto. Il riscatto passa prima dalla partita contro il Cagliari, poi con Salernitana e Torino per chiudere l’anno con una striscia positiva e provare magari un sorpasso sul Milan. A Gennaio poi potrebbero arrivare dei regali inaspettati, se Vecino e Sanchez, scontenti del ruolo attuale di comprimari dovessero chiedere la cessione. Per quest’ultimo motivo Marotta ha intensificato i contatti con l’amico Carnevali, per tenere calde le piste Scamacca e Frattesi senza dimenticare Raspadori, un tris tutto italiano per rinforzare la rosa nerazzurra. Per il momento Simone Inzaghi si accontenta di avere recuperato De Vrij, oltre ovviamente a ridare spolvero ad un Barella che ha grande voglia di rifarsi dopo l’espulsione di Madrid.

Barella racconta l’espulsione e la voglia di riscatto

“C’è stata una spinta ed io ho sbagliato a reagire, mi scuso con tutti, perchè non è stato bello il gesto di risposta ad una provocazione che l’avversario poteva evitare”. Continua precisando: “poi ho chiesto scusa a Militao e poi all’arbitro, se poi mi daranno una sola giornata di squalifica, io sarò contento”.