Serie A: dove vedere Lazio Genoa, in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

Lazio Genoa: dove vedere il match, in diretta tv e streaming? Dopo il sorteggio di Europa League che ha decretato il Porto come prossimo avversario, gli uomini di Sarri si rituffano in campionato. Il prossimo impegno sarà contro il Genoa di Andrij Sevcenko, rivitalizzato dalla vittoria di ieri per 1 a 0 sulla Salernitana in Coppa Italia. La partita si disputerà venerdì 17 dicembre a partire dalle 18:30, allo Stadio Olimpico di Roma.

Lazio Genoa: dove vedere il match in streaming e diretta tv? Sky o Dazn?

La partita tra i biancocelesti e i rossoblu liguri, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. L’incontro sarà visibile sia in diretta che in streaming, sintonizzandosi sul sito dell’emittente. Scaricando l’app gratuitamente da qualsiasi digital store, vi sarà l’occasione di vederlo anche su qualsiasi dispositivo mobile, tablet o smartphone.

Le probabili formazioni

Per quanto riguarda gli uomini da schierare in campo, Maurizio Sarri dovrà valutare le condizioni di Luis Alberto, Pedro e Mattia Zaccagni, interessati da problemi muscolari. Le ultime notizie provenienti dal fronte genoano, dicono che il mister ucraino avrà a disposizione quasi tutta la squadra tranne Cassata, Rovella e Fares. Da monitorare Felipe Caicedo che potrebbe tornare a disposizione, ove recuperasse da una distrazione muscolare alla coscia destra.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni All. Sarri

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Destro All. Shevchenko