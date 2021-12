Le dichiarazioni di Thiago Motta al termine di Roma-Spezia

La sfida tra Roma e Spezia, in programma ieri sera alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico, si è conclusa con il risultato di 2-0 in favore dei giallorossi. Thiago Motta, allenatore della squadra ligure, ha voluto commentare ai microfoni di Sky Sport l’incontro perso dai suoi giocatori. Scopriamo dunque le sue dichiarazioni.

Le dichiarazioni di Thiago Motta dopo la partita

L’italo-brasiliano ha commentato il match partendo da un dato, fornito dal giornalista Angelo Mangiante, secondo cui lo Spezia sarebbe assieme al Cagliari la squadra che ha subito il maggior numero di gol da palla inattiva. Queste le parole del tecnico: “E’ anche questo il motivo per cui la situazione attuale è questa. Abbiamo subito due gol da calci d’angolo che sono sempre evitabili. Loro ne hanno approfittato grazie alla loro forza e poi hanno controllato e gestito bene la partita. Noi non abbiamo creato il sufficiente per tornare in partita e poter alla fine ribaltarla”. Successivamente, l’intervista si è spostata sul rapporto tra Thiago e José Mourinho, suo rivale per una sera: “Io ho una stima per lui enorme e penso che sia reciproco. E’ una persona vera. Noi persone vere siamo così. L’abbraccio è stato senza pensarci. Io gli voglio bene e lui ne vuole a me. Siamo stati rivali per novanta e qualcosa minuti, ma prima e dopo saremo sempre amici”.

Thiago Motta: “Abbiamo bisogno di un giocatore come lui”

Proseguendo con le domande, Motta ha avuto modo di parlare in particolare del suo attaccante Emmanuel Gyasi: “Nell’ultima partita con il Sassuolo è stato lui a fare uno dei nostri gol. E’ vero che può giocare a tutta fascia e può arrivare di sorpresa in area, che secondo me è la sua grande forza. Può giocare anche da attaccante. In questo momento abbiamo bisogno di un giocatore che occupi tutta la fascia anche perché non possiamo dimenticare che siamo la Spezia e stiamo giocando all’Olimpico contro la Roma. Gyasi è un giocatore importante per noi, indipendentemente dal ruolo che copre perché, ripeto, può fare l’attaccante, può fare il quinto (di centrocampo) e ha fatto anche il terzino sinistro quest’anno perché non ce l’avevamo visto che alcuni giocatori non erano disponibili. Sono contento di averlo perché ne abbiamo bisogno come giocatore, come carattere e come persona. Abbiamo bisogno nel nostro gruppo di un giocatore come lui“.

Thiago Motta: “Per il momento il mercato è chiuso per noi”

Subito dopo, l’allenatore delle Aquile ha speso qualche parola sulla situazione mercato in casa Spezia: “Per il momento il mercato è chiuso per noi. Stiamo aspettando in questo momento cosa accadrà. Se si apre, vedremo insieme alla società di cosa abbiamo bisogno e cosa possiamo fare”. Infine, il mister si è espresso in maniera critica sulla partita di ieri: “No, oggi non ho avuto la sensazione che potevamo rimettere in piedi la partita. E’ vero che loro non ne avevano il controllo, non so quale sia la ragione. Da parte nostra non mi hanno dato la sensazione che potevamo tornare in partita. E questa è una cosa che mi dispiace perché quella di oggi era un’opportunità. Visto come stava andando era un’opportunità interessante per noi per mettersi in partita e giocarla fino alla fine”.