Maradona: asta online deserta per le proprietà

La villa di Buenos Aires che Maradona regalò ai genitori è diventata il lotto 84. Nell’asta online non ha ricevuto nessuna offerta. Lui la scelse appena ventenne nel 1980, quando desiderava riscattare i suo cari da una vita misera in un quartiere povero. Un immobile lussuoso di 600 mq, piscina, bar, finiture di pregio. Sborsando 800.000 Euro chiunque avrebbe potuto comprare la villa, ma nessuno si è presentato per rilanciare la basa d’asta.

I beni venduti all’asta

Assieme alla casa sono stati battuti altri 86 pezzi, l’asta online era stata decisa per pagare i debiti e le spese lasciati dal Pibe dopo la sue morte nel 5 novembre dell’anno scorso. Solo 26.000 Euro il ricavato, invenduti beni per un 1.200.000 Euro, fra cui due auto di lusso e un appartamento a Mar del Plata. All’asta si erano registrati 1.500 potenziali acquirenti da tutto il mondo, fra cravatte, sigari e cimeli, l’oggetto più conteso è stato un quadro che rappresenta Diego assegnato per quasi 2.000 Euro. La foto con Fidel Castro è stata aggiudicata per 1.400 Euro ed altrettanti per una maglia del Napoli con il numero 10. I cinque figli lettimi, quelli non riconosciuti, parenti ed ex fidanzate si litigano un patrimonio da svariati milioni di Euro. Ora sarà il Tribunale a decidere cosa fare.