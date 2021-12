Milan femminile dopo il derby perso arriva la Juventus

Dopo il derby perso con l’Inter ora lo scudetto è un miraggio e la Champions può compromettersi con il rischio nel prossimo turno di finire in quinta posizione. Il gruppo in classifica si è infoltito con il Sassuolo a due punti oltre a Roma e Inter in piena corsa. Le rossonere andranno a Vinovo per cercare con la Juventus un riscatto, sarà una partita difficile ma allo stesso tempo potrebbe dare alle ragazze uno stimolo per fare bene.

la classifica attuale

Dopo la sconfitta nel derby contro l’Inter per 0-3, il Milan Femminile di Maurizio Ganz si ritrova a -8 punti dalla vetta a quota 22 punti. Le rossonere sono terze a pari punti con la Roma, davanti all’Inter di una lunghezza e dietro al Sassuolo di 2 punti. La Juventus comanda con 30 punti avendo vinto tutte e 10 le gare fin qui disputate.

Juventus 30

Sassuolo 24

Milan 22

Roma 22

Inter 21

Mercato in uscita Boquete se ne va

La spagnola Veronica Boquete ormai è decisa ad andarsene, nell’ultimo derby non è stata nemmeno chiamata dal tecnico Ganz. Le voci dicono che resterà in Italia, rinforzando probabilmente una delle rivali per la corsa in Champions. Roma e Inter sono attente e stanno sondando la situazione, monitorando gli sviluppi che potrebbero alla chiusura con la ragazza classe ’87.