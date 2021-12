Milan-Napoli: formazioni ufficiali

Questa è l”ultima partita del 2021 a San Siro per il Milan. Alla “Scala del calcio” andrà in scena alle ore 20.45 Milan–Napoli, partita valevole per 18esima giornata di andata del campionato di serie A. Due giornate fa sarebbe stato uno scontro diretto al vertice, oggi invece è una sfida per il secondo posto. Un pareggio stasera serve poco ad entrambe le squadre, avendo l’Inter vinto contro la Salernitana (0-5). I precedenti in serie A, tra le due squadre, sono stati 146. Il bilancio dei precedenti a San Siro: 32 vittorie del Milan, 26 pareggi e 15 vittorie del Napoli, l’ultima è del 14 marzo 2021, finita 0-1. L’ultimo pareggio è del 23 novembre 2019 (1-1) e l’ultima sconfitta degli partenopei in casa dei rossoneri è del 14 dicembre 2014 (2-0).

Formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Messias, Díaz, Krunić; Ibrahimović. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Saelemaekers; Giroud, Maldini. All.: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrhamani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Lozano, Zieliński, Elmas; Petagna. A disp.: Meret, Marfella; Ghoulam, Zanoli; Lobotka; Ounas, Mertens, Politano. All.: Spalletti.

Il direttore di gara sarà il Sig. Massa della sezione AIA di Imperia, assistito da Meli e Bindoni, Rapuano il quarto uomo, Di Paolo al VAR assistito da De Meo