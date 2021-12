Nations League, sorteggio duro per l’Italia: le avversarie

Sorteggio dei gironi di Nations League non fortunato per l’Italia: gli azzurri dovranno infatti vedersela con Inghilterra, Germania e Ungheria nel gruppo 3.

Nations League, girone tosto per l’Italia

La squadra di Mancini era testa di serie (dunque in Lega A) dopo il terzo posto conquistato nell’ultima edizione della competizione. I gironi delle quattro leghe sono tutti da quattro squadre (eccetto quello di Lega D che è da 3) e le prime classificate si qualificano alla Final Four che si disputa a giugno 2023. Le ultime classificate, invece, retrocedono in Lega B.

Per gli azzurri il sorteggio poteva andare decisamente meglio. Eccetto l’Ungheria, le altre avversarie sono infatti certamente difficili da affrontare. Una è infatti la finalista di Euro 2020, l’Inghilterra che la squadra di Mancini ha superato soltanto ai rigori. L’altra la Germania, la rivale di sempre che ha iniziato un nuovo corso con Hans-Dieter Flick. Più abbordabili i gironi di Francia, Spagna e Belgio, le squadre che insieme all’Italia avevano raggiunto la Final Four dell’ultima edizione. In quest’ultima, l’Italia si era arresa in semifinale alla Spagna che a sua volta ha perso poi la finale contro la Francia. Azzurri poi terzi dopo la vittoria contro il Belgio nella finalina.

Di seguito l’elenco completo dei raggruppamenti:

Lega A

Gruppo 1: Austria, Croazia, Danimarca, Francia

Gruppo 2: Repubblica Ceca, Svizzera, Portogallo, Spagna

Gruppo 3: Ungheria, Inghilterra, Germania, Italia

Gruppo 4: Galles, Polonia, Olanda, Belgio

Lega B

Gruppo 1: Armenia, Irlanda, Scozia, Ucraina

Gruppo 2: Albania, Israele, Russia, Islanda

Gruppo 3: Montenegro, Romania, Finlandia, Bosnia

Gruppo 4: Slovenia, Serbia, Norvegia, Svezia

Lega C

Gruppo 1: Far Oer, Lituania, Lussemburgo, Turchia

Gruppo 2: Cipro/Estonia, Kosovo, Grecia, Irlanda del Nord

Gruppo 3: Kazakhistan/Moldavia, Azerbaigian, Bielorussia, Slovacchia

Gruppo 4: Gibilterra, Georgia, Macedonia del Nord, Bulgaria

Lega D

Gruppo 1: Lettonia, Andorra, Liechtenstein, Kazakhistan/Moldavia

Gruppo 2: San Marino, Cipro/Estonia, Malta