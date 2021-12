Rinnovo Simone Inzaghi: la società contenta del lavoro, il tecnico pensa solo a fare bene

Al momento Simone Inzaghi st pensando solo a lavorare ed il rinnovo è solo un pensiero nulla di più. Nell’ultimo periodo, visto l’ottimo momento dell’Inter e i meriti di di tutti coloro che lavorano ad Appiano Gentile, è emersa appunto la possibilità che Simone Inzaghi possa prolungare di un anno, se non addirittura di due, l’attuale contratto in essere con l’Inter, che ha validità fino al 2024 (quattro milioni di bonus). La proprietà e la dirigenza, è soddisfatta del lavoro fatto fino ad ora dal nuovo tecnico, ma ovviamente non è un discorso urgente, dato che non è condizione da paragonare ad un contratto di un calciatore.

Società ed allenatore sulla stessa linea di pensiero

Inzaghi sta benissimo a Milano ed è un professionista che ama mettere radici (i suoi cinque anni alla Lazio lo testimoniano), per questo, quando si presenterà l’occasione, di dare seguito alla sua esperienza all’Inter (con adeguamento anche economico), sarà ben lieto di assecondarla. Ma ora l’unico pensiero è raggiungere gli obiettivi sul campo. La società nerazzurra non ha intenzione di lasciare il tecnico con un anno di contratto. Ausilio e Marotta, infatti, vogliono dare stabilità all’ambiente e a Inzaghi, per continuare a inseguire i propri obiettivi, nella maniera più tranquilla possibile.