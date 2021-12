Roma-Inter 0-3: nerazzurri devastanti all’Olimpico

ROMA-INTER – SERIE A –

All’Olimpico della capitale va in scena Roma-Inter, gara valida per la 16esima giornata di Serie A. L’arbitro del match è Di Bello, fischio d’inizio previsto per le ore 18 di sabato 4 dicembre 2021.

L’Inter è devastante per la Roma, fa tutto nel primo tempo con tre gol splendidi messi a segno. Il secondo tempo molto sulla difensiva dei nerazzurri che appena hanno modo provano a costruire azioni. La Roma non riesce a segnare né a dominare una grande Inter sul proprio campo di gioco.

Diretta Roma-Inter

Commento

90’+3 Finisce qui. Roma-Inter 0-3

90+1 Volpato entra al posto di Veretout tra le file giallorosse

90′ Vengono segnalati 3 minuti di recupero

86′ Occasione per Sensi che riceve un grandioso assist da Perisic, ma non inquadra la porta

83′ Esce Calhanoglu, entra Sensi

80′ Bel passaggio di Dumfries per Sanchez, che non inquadra la porta

78′ Zaniolo cade in area di rigore. Di Bello indica a tutti di continuare, non è rigore

76′ Doppio cambio per Inzaghi: escono Dzeko e Bastoni; entrano Vecino e Dimarco

75′ Giallo per Zaniolo, fallo su Brozovic

74′ Tiro dal limite di Mkhitaryan

72′ Roma in avanti con Ibanez, i suo cross non viene sfruttato bene da Shomudorov

70′ L’Inter verso la porta avversaria con Vidal

STATISTICHE: Al 70esimo minuto di gioco, 2-0 per la Roma per i tiri; possesso palla 69-31% per l’Inter

67′ Inter molto sulla difensiva, Roma prova ad inserirsi, ma è impossibile

63′ Giallo per Mancini della Roma, brutta entrata su Sanchez

61′ Primo cambio tra le file della Roma: esce Kumbulla, entra Bove

59′ Doppio cambio per Inzaghi: esce Barella ed entra Vidal; entra Sanchez, esce Correa

53′ Roma in avanti con Vina

48′ Giallo per Barella

46′ Riprende la sfida all’Olimpico

45’+1 Finisce qui il primo tempo. Tutti negli spogliatoi

45′ Un minuto di recupero

44′ Calhanoglu si ritrova un buon pallone, prova il tiro, ma la palla esce sulla destra

41′ Ancora dominio nerazzurro, in avanti con Correa

STATISTICHE: dopo 40 minuti gi gioco, possesso palla 69-31% per la formazione ospite

39′ GOOOOOOOOOL! Dumfries mette in rete il terzo gol, insacca di testa il pallone in rete

37′ Primo giallo del match, per un giocatore della Roma: Ibanez. Fallo su Correa

35′ Minuti di preoccupazione per Bastoni. Il giocatore dell’Inter si è rialzato, continua la gara

33′ Problemi per Alessandro Bastoni

30′ Gran conclusione di Dzeko, Rui Patricio non si lascia sorpredere

28′ Angolo per l’Inter, sulla palla Calhanoglu. La difesa spazza via il tiro

STATISTICHE: Nella prima mezzora di gioco 4-0 i tiri per l’Inter. Due dei quali in porta, con altrettanti due gol

26′ L’assist per Dzeko è di Calhanoglu. In gran forma il turco

25′ Clamoroso 2-0 dell’Inter all’Olimpico, la Roma prova a ripartire

24′ GOOOOOOOOOOL!!! Edin Dzeko segna il gol del 2-0

19′ L’Inter crea con Correa

17′ Roma in avanti con Zaniolo. Azione bloccata dai difensori nerazzurri

15′ GOOOOOOOOOOL! Roma-INTER 0-1. Rete di Hakan Çalhanoğlu. Vantaggio clamoroso all’Olimpico con il calciatore turco che segna direttamente da calcio d’angolo: conclusione a giro di destro sul primo palo con traiettoria che passa sotto le gambe di Rui Patricio.

12′ Tentativo della Roma con Vina

10′ Gran tiro di Brozovic

6′ Cross di D’Ambrosio. Palla messa in angolo. Calcio d’angolo per i nerazzurri

3′ Scambio di Calhanoglu con il compagno. L’azione non va a buon fine

1′ Inizia il match all’Olimpico

Tra pochi minuti prenderà il via il match Roma-Inter

Roma-Inter, formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Mancini, Kumbulla; Ibanez, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Shomurodov. All.: Mourinho.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A.Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Correa. All: S.Inzaghi.

La Roma arriva da un tremendo ko in trasferta contro il Bologna. La formazione di José Mourinho non è riuscita a contrastare gli uomini di Mihajlovic al Dall’Ara. Mentre in classifica i giallorossi restano al quinto posto con 25 punti. Contro i Campioni d’Italia in carica non ci sarà il pupullo di Mourinho, Tammy Abraham, per somma di ammonizioni.

L’Inter ha insaccato un’altra vittoria nella 15esima giornata di campionato. Allo Spezia è stato inflitto un 2-0 e i nerazzurri hanno collezionato la quarta vittoria di fila tra Champions League e Serie A. Un ruolino niente male per Simone Inzaghi ed i suoi ragazzi, i quali proveranno a fermare anche al Roma. L’Inter, grazie agli ultimi risultati, e alle pecche delle dirette avversarie, è a 2 punti dalla testa della classifica. A Roma sarà una gara importante.