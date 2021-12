Salernitana: altro positivo Covid, rinviata dal giudice sportivo l’omologazione del risultato di Udine

Dopo la notizia di tre contagiati, l’Asl di Salerrno aveva bloccato la partenza per Udine, dove la squadra campana avrebbe dovuto scendere in campo martedì. Ora l’annuncio della Salernitana, di un quarto positivo, lo fa sapere con un comunicato: “l’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli effettuati il 23 dicembre, un componente del gruppo squadra, già in quarantena, è risultato positivo al Covid-19”.

Rinvio della decisione del giudice sportivo

In contemporanea alla notizia, il giudice sportivo ha rinviato la decisione sulla partita con l’Udinese. Il club campano aveva già annunciato un possibile ricorso in caso di possibile 3-0 a tavolino. Il ricorso ha bloccato l’iter per l’omologazione del risultato.

Il club rischia l’esclusione dalla serie A

Senza tenere conto della decisione del giudice sportivo in merito al risultato a tavolino, il club potrebbe essere escluso dal campionato di serie A dal 31 Dicembre. Entro fine anno, il club salernitano dovrà presentare una proposta valida d’acquisto. La Figc ha fatto già sapere che non verranno concesse ulteriori proroghe. Il presidente Giuseppe Gravina ha dato il suo verdetto: “o il 31 arriva una comunicazione ufficiale dei trust che hanno definito e accettato una vendita con garanzie e preliminari, per cui al club verranno dati ulteriori 45 giorni per la firma definitiva, oppure la Salernitana è fuori dal torneo”.