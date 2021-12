San Siro: via libera al progetto

Il Comune di Milano ha trovato un accordo che sblocca la spinosa questione San Siro e apre le porte alla costruzione del nuovo stadio di Milano, progetto considerato fondamentale dai due club Milan e Inter.

Via libera del Comune al Milan e Inter al progetto per la costruzione del nuovo stadio

Al termine di un incontro durato meno di un’ora, i rappresentanti del Milan, quelli dell’Inter e quelli del Comune di Milano hanno messo a punto la strategia per lasciare San Siro e per procedere con la costruzione di un nuovo stadio. Le polemiche tra la popolazione e personaggi illustri non mancano.

Demolizione San Siro

Si allarga il fronte del no alla demolizione dello stadio di San Siro e alla costruzione del nuovo. O meglio, come preferiscono dire i suoi sostenitori, si infittisce il fronte del sì alla riqualificazione del vecchio gigante. Il comitato Sì Meazza, un’iniziativa trasversale per la salvaguardia della Scala del calcio, in pochi giorni sta raccogliendo decine di firme, bipartisan, provenienti sia dal mondo della politica che, soprattutto, della società civile. Ad oggi sono state superate le 150 adesioni. I nomi illustri tra i no: Massimo Moratti, Claudio Trotta, Bruno Ferrante, Felice Besostri, Milly Moratti, Sergio Scalpelli e molti altri.