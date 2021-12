Sportivi positivi al Covid: Tortu asintomatico e quattro casi nel Real Madrid

Ancora nuovi casi di sportivi positivi al Covid. Tra i contagiati c’è l’atleta italiano Filippo Tortu. Lo sprinter azzurro si è sottoposto al tampone ieri, è positivo ma asintomatico. In Spagna la situazione è ancora più grave, sono quattro i giocatori del Real Madrid positivi.

Nuovi sportivi positivi al Covid

Si allunga la lista degli sportivi positivi al Covid. In Italia Filippo Tortu ha annunciato di aver fatto il test ieri, oggi è arrivato il risultato: positivo in forma asintomatica. Ad annunciarlo è lo stesso atleta su Instagram. Nel post si legge: “Per precauzione ieri mi sono sottoposto al test Covid e oggi mi è arrivato l’esito della positività Anche se dovrò stare in quarantena, fortunatamente sono asintomatico e sto bene. Continuerò ad allenarmi da casa per mantenermi in forma e tornare in pista il prima possibile con più voglia che mai“.

Non solo in Italia, anche in Spagna si è creato un piccolo focolaio nel Real Madrid. Il club ha comunicato che sono quattro i giocatori sono positivi. I contagiati tra i Blancos sono: Courtois, Valverde, Camavinga e Vinicius Jr. . Anche prima delle feste il Real Madrid aveva annunciato sette giocatori positivi più Davide Ancelotti. La squadra madrilena non è l’unica con con calciatori positivi, nel Barcellona i casi sono quattro, cinque nel Levante e nel Siviglia tre positivi nel gruppo squadra.

Buone notizie dalla Premiere League, nel Liverpool sono quattro i giocatori guariti.