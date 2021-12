Calciomercato Lazio: Sarri vuole due rinforzi dalla finestra di gennaio

Trattative Lazio: in arrivo rinforzi per gli Aquilotti. Dopo l’annuncio, dato dal presidente Lotito in persona, sull’imminente rinnovo del contratto che lega l’allenatore al club biancoceleste, è tempo di pensare alla finestra di gennaio. Considerando il legame che unisce entrambe le parti, tutto fa presupporre che le richieste del tecnico verranno esaudite. La società ripone in lui grandi aspettative, e Sarri dovrà fare di tutto per non deluderle.

Trattative Lazio: si cercano rinforzi in attacco e difesa

Stando agli ultimi rumors di mercato apparsi sulla Gazzetta dello Sport, sono diversi i nomi che la Lazio sta seguendo. L’aspetto che salta subito all’occhio è che il club del ds Tare, ha intenzione di compiere investimenti in quasi tutti i reparti del campo. In particolar modo è alla ricerca di un vice-Immobile. Voci insistenti vogliono Vedat Muriqi già con le valigie in mano e lontano da Roma. Per il settore offensivo, si batte la pista che porta a Erik Botheim, 21enne in forza ai norvegesi del Bodo Glimt. Il giovane ariete, ha avuto modo di mettersi in mostra nelle due partite di Conference League, disputate contro la Roma. Per quanto riguarda il capitolo difesa, si cerca un difensore centrale. I profili valutati sono quelli di Daniele Rugani della Juventus e di Gian Marco Ferrari del Sassuolo. Il bianconero è una vecchia conoscenza del tecnico laziale, visto che lo ha già allenato nel suo anno a Torino e quando sedeva sulla panchina dell’Empoli.