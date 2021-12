Villarreal: in Spagna soddisfatti per aver pescato la Juventus

In Spagna sono contenti di come sono andati i secondi sorteggi di Champions League. La gioia non arriva da Madrid, infatti non parliamo del Real, pronto al ricorso, o dell’Atletico, ma del Villarreal prossimo avversario della Juventus. Gli uomini del sottomarino giallo che inizialmente hanno pescato il Manchester City, sono soddisfatti di essere capitati contro i bianconeri di Max Allegri negli ottavi di finale. A dirlo non un tifoso qualunque ma è Marco Senna, ex centrocampista degli spagnoli e ora responsabile delle relazioni istituzionali del club. Come riportato dal sito Sportmediaset, Senna ha dichiarato: “Ci aspetta un club verso il quale nutriamo un profondo rispetto e stiamo già pensando a come affrontarli, però, analizzando i vari fattori, credo che per noi la situazione sia migliorata”.

Senna per il Villarreal preferisce la Juventus piuttosto che il City

L’ex centrocampista degli spagnoli continua soffermandosi sul momento no dei bianconeri: “È evidente che si tratta di una rivale grande come il City e altrettanto pericolosa, però il City veniva da una finale persa a maggio e forse affrontarli avrebbe presentato maggiori insidie. Tra l’altro Guardiola ci conosce meglio, mentre la Juve non mi sembra che stia attraversando un buon momento. Comunque è una grande squadra e sappiamo che per passare il turno dovremo sputare sangue”.