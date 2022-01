Calcio Catania: il Tribunale proroga l’esercizio provvisorio fino al 5 gennaio. I dettagli

Calcio Catania: esercizio provvisorio prorogato al 5 gennaio. E’ questa la notizia battuta dall’Ansa alcune ore fa. Lo scorso 22 dicembre la sezione fallimentare del Tribunale di Catania aveva stabilito il fallimento degli etnei. Inoltre, nella sentenza, si leggeva che fino al 2 gennaio la società avrebbe potuto continuare ad operare in regime di esercizio provvisorio. Entro la data di ieri la Sigi Spa, maggiore azionista del Catania, avrebbe dovuto versare 600 mila euro per poter continuare la stagione sino al termine.

Calcio Catania: esercizio provvisorio prorogato

Buone notizie per tutti i tifosi rossoazzurri. Al termine dell’udienza odierna, i giudici hanno decretato di posticipare fino al 5 gennaio l’esercizio provvisorio della squadra catanese. I magistrati hanno deciso di prendersi ulteriore tempo per poter studiare a fondo la relazione presentata dal collegio dei curatori fallimentari. Inoltre alcune ore fa, il quotidiano La Sicilia, ha riportato la notizia in base alla quale la dirigenza etnea ha versato circa 300 mila euro. Quindi il debito a carico della Sigi è stato onorato solo a metà. Nell’articolo si legge che solo una minima parte proviene dai soci, mentre la restante somma si trovava già nelle casse del club. La sezione fallimentare, a questo punto, potrebbe anche optare la dilazione di un ulteriore mese dell’esercizio societario. Ma da questo punto di vista occorrerà attendere ancora qualche giorno.