Catania Catanzaro in diretta tv e streaming? Sky o Eleven Sports? Dove vedere Serie C

Dove vedere Catania Catanzaro. Domenica 30 gennaio alle ore 17:30 allo stadio “Angelo Massimino” di Catania si disputerà il match tra i rossazzurri e i calabresi valido per il prossimo turno del girone di ritorno del campionato di serie C. Gli etnei, travolti dalla bufera societaria, arrivano al match con il morale rinfrancato. Infatti nello scontro contro la capolista Bari hanno pareggiato 3 a 3 in una gara dalle mille emozioni. I giallorossi affrontano, per la seconda volta in meno di una settimana, una siciliana visto che lunedì hanno giocato il posticipo contro il Palermo. All’andata, allo stadio “Nicola Ceravolo”, le due squadre pareggiarono 1 a 1 grazie alle reti di Massimiliano Carlini e Simone Russini.

Dove vedere Catania Catanzaro in diretta tv e streaming? Sky o Eleven Sports?

Il match potrà essere visto in diretta e in streaming collegandosi al sito di Eleven Sports. Sky non ha acquistato i diritti tv di questa partita.

Le probabili formazioni

I calabresi non potranno contare su Rolando ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia, a cui è stato operato nelle scorse settimane. Gli etnei dovrebbero recuperare Claiton indisponibile contro il Bari per via di una squalifica.

CATANIA (4-3-3): Stancampiano; Albertini, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Greco, Cataldi, Provenzano; Biondi, Moro, Russini. All. Baldini

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bjarkason, Sounas, Welbeck, Verna, Porcino; Cianci, Vazquez