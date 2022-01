Dove vedere Juventus-Sampdoria di Coppa Italia? Prima uno sguardo al match. La data fissata per la partita è martedì 18 gennaio 2022 alle ore 21.00 allo Juventus Stadium. Agli ottavi di finale i bianconeri affrontano la Sampdoria in gara secca.

Nel 19 maggio 2021, la formazione all’epoca guidata da Andrea Pirlo, sollevò il trofeo nella notte del Mapei Stadium, grazie alle reti di Kulusevski al 31′ e Chiesa al 73′, contro quella di Malinovski al 41′ per l’Atalanta.

Questa volta toccherà a Massimiliano Allegri e i suoi uomini, difendere il titolo, dopo che la società bianconera ha infilato in bacheca la Coppa Italia numero 14 della sua storia.

La Juventus sta cercando di rialzarsi dopo un inizio di campionato disastroso. Ora, sembra aver trovato il giusto equilibrio e farà di tutto per mantenerlo.

Roberto D’Aversa, è alle prese con un momento non particolarmente esaltante in campionato. Nelle ultime cinque partite di Serie A, i blucerchiati hanno raccolto appena due punti. In Coppa però, i doriani hanno superato i due turni battendo l’Alessandria per 3-1 e il Torino 2-1.

La vincitrice, sfiderà la vincente di Sassuolo-Cagliari, sempre in gara secca.

Le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri.

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Conti, Dragusin, Chabot, Murru; Candreva, Thorsby, Ekdal, Ciervo; Gabbiadini, Quagliarella. All. D’Aversa.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor Fourneau della Sezione di Roma.

Dove vedere Juventus-Sampdoria di Coppa-Italia, in streaming e diretta TV, Rai o Mediaset?

Juve-Samp verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, da quest’anno detentrice dei diritti per trasmettere tutte le partite di Coppa Italia. Il canale che trasmetterà l’incontro di Torino sarà Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre e numero 105 di Sky e Tivùsat).

Sempre attraverso Mediaset sarà possibile seguire il match in diretta streaming, usufruendo del servizio Mediaset Infinity, scaricando l’App sui dispositivi mobili quali Smartphone, Tablet, iPhone e iPad, oppure collegandosi al portale tramite PC, Notebook e Mac. In alternativa sarà possibile collegarsi al sito SportMediaset.it per godersi ogni momento di questa importante gara.

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Juventus-Sampdoria su Mediaset sarà curata da Massimo Callegari, accompagnato da Massimo Paganin per il commento tecnico.