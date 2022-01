Dove vedere Leicester-Tottenham, streaming LIVE e diretta TV8?

Questa sera, alle ore 20.30, al “King Power Stadium”, il Leicester di Brendan Rodgers ospiterà il Tottenham di Antonio Conte, il match è valido per il recupero della 17.a giornata di Premier League. Prima di scoprire dove vedere Leicester-Tottenham in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Il Leicester è decimo con 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte) con quattro gare in meno e in campionato non scende in campo dal match vinto contro il Liverpool per 1-0 dello scorso 28 dicembre. Il Tottenham, invece, è sesto con 33 punti (10 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte) con quattro partite da recuperare e nel turno precedente non è sceso in campo contro l’Arsenal.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER-TOTTENHAM

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soumare, Vestergaard, Thomas; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All: Rodgers.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Sanchez, Tanganga, Davies; Emerson, Hojbjierg, Winks, Reguilon; Dele Alli, Lucas Moura; Kane. All: Conte.

Dove vedere Leicester-Tottenham, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Leicester-Tottenham, valevole per il recupero della 17.a giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.