Inter-Venezia a rischio, nuovi positivi al Covid nella squadra veneta

La partita Inter-Venezia in programma sabato alle 18:00 rischia di essere rinviata per i numerosi casi di positività al Covid nella squadra veneta. Con il nuovo protocollo della Figc basta un altro solo giocatore positivo per far sì che il match non si giochi. A rischio anche Napoli- Salernitana.

Inter- Venezia, troppi casi e rischio rinvio

Il Venezia ha annunciato nuovi casi Covid nel gruppo squadra. Sono 14 i positivi: 8 giocatori e 6 del gruppo staff. La squadra lagunare aveva già registrato 4 casi il 15 gennaio, ora si aggiungono 1o positivi. In una nota ufficiale il Venezia ha comunicato: “oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono emerse 10 positività al Covid 19. In totale sono quindi 14 i positivi nel gruppo squadra. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento secondo le attuali normative e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario“.

Con questi numeri il match rischia di saltare. Secondo il nuovo protocollo della Figc è stato fissato a 9 il numero di giocatori positivi per poter rinviare la partita con l’intervento della Asl. Il limite imposto dal protocollo, infatti, è del 35% di 25 giocatori. Attualmente con 8 casi basta un solo positivo in più per non giocare il match. L’Inter, inoltre, deve ancora recuperare la partita contro il Bologna.

A rischiare il rinvio anche Napoli- Salernitana. Tra i Granata sono 8 i positivi. Il derby campano è in programma domenica alle 15:00.