Bologna-Inter: sconfitta a tavolino per gli emiliani?

Mentre si cercano date disponibili per i recuperi delle partite non disputate nella giornata di ieri, spunta il caso “distinta” di Bologna-Inter che potrebbe dare la vittoria a tavolino ai nerazzurri. Ma andiamo con ordine. Nelle giornate precedenti al match, che era in programma da calendario per il 6 gennaio alle ore 12.30, il Bologna lamentava pesanti assenze dovute alla situazione Covid-19. Ragion per cui è arrivato lo stop da parte della Asl e si è deciso il rinvio della gara fin il giorno precedente. Da regolamento, la squadra che non presentava defezioni da Covid-19 si sarebbe dovuta presentare alla partita in programma. E così è stato, ieri l’Inter era presente al Dall’Ara e il Bologna ovviamente no. Fino a qui nessuna anomalia.

Sarà vittoria a tavolino per l’Inter?

L’Inter potrebbe di fatto ottenere la vittoria 0-3 a tavolino per “colpa” di una distinta di gioco. Spieghiamoci meglio: la distinta di gioco è il documento ufficiale di gara, completo di giocatori e staff riconosciuti, da presentare all’arbitro per l’ufficialità della gara stessa. Il Bologna ha compilato on-line (come succede per gran parte delle società di Serie A) e presentato la distinta il giorno prima della gara. Qui arriva l’anomalia. Il giorno della gara, la “bozza” della distinta presentata dagli emiliani andava rivisitata e confermata, come richiesto anche dall’arbitro Ayroldi. Bozza che non è mai stata trasformata in distinta definitiva e quindi ufficiale, per cui questo vizio di forma potrebbe costare la sconfitta a tavolino per il Bologna. Non si ha ancora la certezza, poichè in realtà si tratta di un fatto totalmente inedito. In teoria non presentare la distinta ufficiale porta a una sconfitta a tavolino senza alcun dubbio. In pratica il Bologna farà valere le proprie giustificate ragioni. In conclusione, il caos aumenta sempre di più. L’Inter si ritrova in mano un jolly inaspettato, il Bologna in totale buona fede, consegnando la famosa “bozza” della distinta, dimostrerebbe la volontà a giocare il match che è stata negata dalle Asl. Nel frattempo era spuntata la data del recupero di Bologna-Inter fissata il 22 o il 23 febbraio. Gli interrogativi a questo punto sono due: Si giocherà mai Bologna-Inter o i nerazzurri hanno già i 3 punti in tasca? E Chalanoglu, squalificato contro il Bologna, potrà essere a disposizione di Inzaghi domenica contro la Lazio? A questa seconda domanda la risposta è conosciuta: se verrà dato lo 0-3 a tavolino il turco potrà essere disponibile, se, cosa quasi certa, i templi slitteranno e la decisione verrà rimandata Chalanoglu sarà assente. La risposta alla prima domanda invece è pressochè impossibile da sapere.