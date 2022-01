Serie A, dove vedere Juventus Udinese in diretta tv estreaming: Sky o Dazn? Dove vedere serie A

Juventus Udinese: dove vederla. Dopo la sconfitta in Supercoppa per gli uomini di Massimiliano Allegri è tempo di tornare a pensare al campionato. Allo Stadium è attesa l’Udinese reduce dalla sconfitta in casa contro l’Atalanta. I friulani necessitano di punti per tenere lontana la zona retrocessione distante solo 4 lunghezze. I bianconeri che sono stati in grado di inanellare 3 vittorie nelle ultime 5 gare, invece, vogliono trovare un pronto riscatto dopo la debacle contro i nerazzurri.

Juventus Udinese dove vederla in diretta tv e streaming: Sky o Dazn?

Il match si disputerà sabato 15 gennaio alle ore 20:45 e verrà trasmesso sia da Sky (canali di riferimento: Sky Sport Uno, Sky Sport calcio e Sky Sport) che da Dazn. Per lo streaming gli abbonati potranno usufruire dei servizi delle piattaforme Sky GO e Now TV; gli abbonati Dazn potranno collegarsi al sito dell’emittente o scaricare l’app compatibile con Ios e Android. Per quanto riguarda Sky i commentatori della gara saranno Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. La telecronaca su Dazn è affidata a Riccardo Mancini e Massimo Gobbi.

Le probabili formazioni

Tra i pali della Juventus tornerà Szczesny mentre in difesa dovrebbe partire dal primo minuto Bonucci. Nei friulani sarà assente Becao.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, McKennie; Dybala, Morata.

UDINESE (3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, De Maio; Soppy, Pussetto, Walace, Deulofeu, Udogie; Beto, Success.