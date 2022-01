Kulusevski Tottenham, si tratta sulle cifre e sui dettagli del prestito

Sistemati gli affari in entrata con l’arrivo di Vlahovic, è tempo di quelli in uscita. L’idea Kulusevski Tottenham è concreta. Le trattative sono in corso e si sta lavorando sulla modalità di prestito con diritto o obbligo di riscatto e sulle cifre. Tra i giocatori bianconeri che devono preparare le valigie c’è anche Kaio Jorge.

Kulusevski Tottenham, i dettagli della trattativa

Dopo l’acquisto di Vlahovic, i bianconeri devono fare i conti con i giocatori in partenza. Uno dei primi ad andar via potrebbe essere Dejan Kulusevski. Tra le interessate c’è il Milan che, però, si è tirato indietro dopo il prezzo della Juve fissato tra 35- 40 milioni. Anche l’Everton, ma questa meta non piace al giocatore. La trattativa più concreta è quella in corso con il Tottenham. Due ex bianconeri come Conte e Paratici stanno lavorando per portare Kulusevski in Inghilterra. Secondo Gianluca Di Marzio, gli Hotspur stanno trattando con l’agente del giocatore, Alessandro Lucci, per un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni. Di Marzio ha, inoltre, svelato: “La Juventus vorrebbe un obbligo incondizionato e c’è una differenza sulla cifra del riscatto, la Juve valuta il giocatore sui 40 milioni mentre il Tottenham lo valuta sui 30 milioni. Non c’è accordo ma la trattativa è aperta“.

In bilico anche la permanenza di Kaio Jorge. Cagliari e Salernitana sono interessate al calciatore brasiliano ma c’è anche l’ipotesi Granada.