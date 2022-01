Vlahovic alla Juve, oggi visite mediche e firma sul contratto

Vlahovic alla Juve è fatta. Oggi per il giocatore serbo visite mediche e poi la firma sul contratto. Accolto calorosamente dai tifosi che lo aspettavano il suo arrivo al JMedical, l’esordio di Vlahovic in bianconero potrà esserci subito alla ripresa del campionato nel match Juventus- Verona.

É il giorno di Vlahovic alla Juve

Oggi è una giornata doppiamente speciale per Vlahovic. Il calciatore, infatti, oggi compie 22 anni e si regala l’ufficialità del passaggio alla Juventus. Giorno del compleanno particolare in quanto oggi compie gli anni un altro grande della Juventus, Gigi Buffon.

La giornata di oggi di Vlahovic è iniziata poco dopo le 9:30 con l’arrivo al JMedical per le visite mediche. Qui lo aspettavano i tifosi. Il giocatore ha salutato i tifosi e si è concesso alcuni selfie con loro. Prima del serbo, è arrivato al JMedical Leonardo Bonucci. Il numero 19 bianconero ha scherzato con i giornalisti dicendo: “Aspettavate un altro, vero?“.

Dopo le visite mediche, Vlahovic firmerà il contratto da quattro anni e mezzo con la Juventus per 7 milioni netti all’anno. Il serbo potrà fare il suo esordio in campo alla ripresa del campionato il 6 febbraio nel match Juventus- Verona. Ultima curiosità di Vlahovic è il numero di maglia ancora da decidere. A calciatore piace il 9, numero che è di Morata. L’altra scelta potrebbe essere il 7, che fu di Ronaldo, o il 28.