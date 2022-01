La nuova portabandiera olimpiadi invernali di Pechino sarà Michela Moioli

Sarà Michela Moioli la nuova portabandiera olimpiadi invernali di Pechino in programma dal 4 al 20 febbraio. L’azzurra dello snowboard sostituisce Sofia Goggia che si è infortunata domenica scorsa a Cortina. La decisione è stata presa dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Mattarella, informato del cambio, ha mandato un messaggio di pronta guarigione alla sciatrice.

Michela Moioli, la nuova portabandiera olimpiadi invernali

Il compito di portabandiera passa a Michela Moioli. L’azzurra dello snowboard prenderà il posto dell’infortunata Sofia Goggia. La sciatrice, infatti, nella gara di domenica scorsa a Cortina è caduta riportando una lesione parziale del legamento crociato, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. Giovanni Malagò considerando il percorso di riabilitazione previsto e dopo aver parlato con la Goggia, ha, quindi, deciso di passare il testimone a Michela Moioli. Il presidente del Coni ha informato del cambio Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha, prima, fatto gli auguri di pronta guarigione a Sofia Goggia, mandandole il messaggio “Tifo per lei“, poi, ha apprezzato la scelta della Moioli.

La nuova portabandiera ha commentato così: “Sono dispiaciuta per quello che è successo a Sofia. É come se mi stesse passando questo testimone. Il ruolo che mi è stato assegnato mi riempie di orgoglio“. Parole di stima e affetto da parte della Goggia che ha affermato: “Sono molto contenta che sia stata nominata Michela. Ricordo una sua frase sul desiderio di portare la bandiera che mi confidò nel 2018. Ci siamo parlate in queste ore, mi ha detto che la porterà con altrettanto orgoglio. Sono contenta sia lei a farlo, vista anche l’amicizia che ci lega“.