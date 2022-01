Manchester United-Aston Villa, streaming e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere FA Cup

Questa sera alle ore 21 (le 20 locali) allo stadio Old Trafford si disputerà il match Manchester United-Aston Villa, che chiuderà il programma del per il terzo turno di FA Cup. Per entrambe le squadre sarà il debutto nella manifestazione Nazionale, mentre nella classifica della Premier League, i Red Devils al settimo posto con 31 punti, i Villans invece sono tredicesimi con 22 punti.

Manchester United-Aston Villa, probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea, Wan-Bissaka, Jones, Varane, Shaw, McTominay, Matic, Greenwood, Sancho, Cavani, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Ralf Rangnick

ASTON VILLA (4-3-2-1): Martinez, Cash, Konsa, Hause, Targett, McGinn, Luiz, Ramsey, Traoré, Buendia, Ings. Allenatore: Steven Gerrard

Dove vedere Manchester United-Aston Villa in tv e streaming

Il match Manchester United-Aston Villa in programma questa sera alle ore 21 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN con telecronaca a cura di Riccardo Mancini; inoltre il match di "Old Trafford" sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un'altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall'utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell'intero incontro.