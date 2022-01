Meggiorini- gol e lacrime finali durante Lecce-Vicenza

Meggiorini protagonista nei minuti finali del recupero Lecce-Vicenza (2-1 il risultato finale). Prima la rete che ha accorciato le distanze per il Vicenza, poi un episodio capitato nei minuti di recupero.

La tensione accumulata da ambo le squadre e l’importanza dei punti in palio in testa e in coda è molto probabilmente stata alla base dei fatti. Ecco cosa è successo.

Meggiorini (Vicenza) faccia a faccia con Majer (Lecce)

Minuti di recupero di Lecce-Vicenza, match valevole come recupero della 18a giornata di Serie B non disputato a dicembre per l’alto numero di contagiati in casa vicentina.

L’attaccante dei biancorossi Meggiorini (ex Bari) discute animatamente con l’avversario Zan Mejer in maglia giallorossa, un diverbio che costa l’ammonizione a entrambi per i toni troppo accesi.

Alcuni istanti dopo è la reazione dell’attaccante ospite a stupire: Meggiorini è scoppiato in lacrime (scena non comune nei campi di calcio) ed è stato consolato dai compagni.

Mejer si scusa con un post

Il labiale intercettato dalle telecamere parla chiaro. Meggiorini dice: Cosa c’entra mia mamma? Porta rispetto. Facile intuire che durante il litigio con Mejer, siano volate parole grosse, e che quest’ultimo non sapesse che l’avversario ha perso sua mamma pochi anni fa.

Apprezzabili le parole del giocatore sloveno che si è scusato poi con un post su Instagram riportato dai principali blog e siti sportivi.

A volte in campo si dicono cose che non si pensano solo per agonismo e nervosismo. Ma così come ho fatto personalmente a fine partita a Riccardo, voglio pubblicamente chiedere scusa a Meggiorini. Mi dispiace davvero tanto.

https://www.instagram.com/p/CZOgrN2KIL_/?utm_source=ig_web_copy_link

Apprezzabile la scelta del giocatore giallorosso di scusarsi pubblicamente, lanciando un messaggio importante di sportività anche ai tifosi.

Intanto il Lecce supera Pisa e Brescia e si porta al momento solo in testa alla classifica.