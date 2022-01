Genoa: ecco cosa ha deciso la dirigenza su Shevchenko

Shevchenko-Genoa: il matrimonio prosegue…Per il momento. Dopo la pesante sconfitta di domenica contro lo Spezia, l’allenatore era stato messo in discussione ricevendo anche pesanti critiche da parte della tifoseria. Sulla crisi di risultati era anche intervenuto il presidente Zangrillo che ai giornalisti aveva dichiarato: “Il mister in discussione? Tutti noi siamo in discussione, io il primo. Mi sento di dire che siamo tutti consapevoli del momento critico difficile e negativo, che impone delle misure efficaci e soprattutto tempestive.“. Le parole del presidente rossoblù sono foriere dell’aria di riflessione che si respira in casa genoana che fa intravedere una grande voglia di riscatto.

Shevchenko: il Genoa momentaneamente lo conferma

La dirigenza, dopo una riunione con la proprietà, ha deciso di dare ulteriore fiducia al tecnico ucraino almeno fino alla partita successiva. Il prossimo impegno che attende il Grifone è fissato per giovedì 13 gennaio quando affronterà il Milan di Stefano Pioli nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Il Genoa è chiamato a vincere per salvare la panchina del suo allenatore. In caso di sconfitta, in base a quanto trapelato nella giornata di ieri, dovrebbe essere richiamato Davide Ballardini che ha ancora alcuni mesi di contratto con il club. Improbabile un ritorno di Rolando Maran che, come Ballardini, è vincolato ai rossoblù fino al termine di questa stagione.