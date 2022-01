Bonucci, rischio stangata: “Non mi esulti in faccia, ti ammazzo”

La partita vinta dall’Inter all’ultimo secondo ha riportato a San Siro la Supercoppa Italiana che mancava da oltre 10 anni. La squadra di Inzaghi è stata in controllo totale del gioco e nonostante lo svantaggio – firmato McKennie – non si è disunita, pareggiando con Lautaro e chiudendola con Sanchez. Proprio la rete del cileno al 120′ ha fatto perdere le staffe a un calciatore della Juventus. Le immagini hanno riportato l’aggressione fisica di Leonardo Bonucci ai danni di un dirigente neroazzurro, Cristiano Mozzillo. Ora c’è in rischio stangata che squalifica Bonucci anche dal campionato, eventualmente.

In caso la Procura chiedesse le immagini – e anche l’audio – il rischio per il calciatore della Juventus sarebbe grosso. Il 34enne Juventino era pronto per entrare in vista dei calci di rigore ma la rete di Sanchez ha cambiato i piani. E a quel punto la reazione di Bonucci ai danni del dirigente neroazzurro è stata sopra le righe: “Non mi esulti in faccia, che ca**o fai? Ti ammazzo!” queste sarebbero state le parole dello juventino. Il calciatore nel frattempo con un post sui social commenta così la partita di ieri, tralasciando l’episodio: “Abbiamo lottato ma non è bastato. Complimenti all’Inter. Sabato c’è un’altra partita e servirà vincere per continuare ad inseguire l’obiettivo” parole che, però, non vanno di pari passo con i gesti. Un’eventuale stangata squalifica Bonucci anche in campionato e rappresenterebbe una grave perdita per la retroguardia juventina.

La Juve è attualmente quinta in campionato a 38 punti con 6 punti di distacco dalla Fiorentina che ha, però, una partita in meno.