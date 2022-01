Serie A, dove vedere Venezia Milan in diretta tv e streaming: Sky o Dazn?

Venezia Milan: dove vederla. L’attesa per i tifosi di entrambe le squadre è finita. Nella giornata di domenica 9 gennaio alle 12:30 rossoneri e lagunari scenderanno in campo. La squadra di Pioli è chiamata a vincere per cercare di superare l’Inter capolista in solitaria e distante una sola lunghezza. I veneziani, in piena lotta per non scendere nella categoria cadetta, si trovano al quart’ ultimo posto e necessitano di punti per tenere lontana la zona retrocessione.

Venezia Milan dove vederla in diretta tv e streaming: Sky o Dazn?

La partita sarà trasmessa sia da Dazn (con la telecronaca di Dario Mastroianni e commento tecnico di Emanuele Giaccherini) che da Sky ( telecronaca di Compagnoni e Marocchi). Canali di riferimento: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Per quanto riguarda lo streaming gli abbonati potranno collegarsi al sito di Dazn oppure usufruire dei servizi delle piattaforme Sky Go e Now Tv. Possibilità di vedere il match da dispositivo mobile scaricando le app da qualsiasi digital store.

Le probabili formazioni

Il Venezia di Zanetti dovrà fare a meno di Caldara e Tessmann entrambi squalificati. Mister Pioli avrà a disposizione quasi l’intero gruppo ad accezione di Tomori, Romagnoli e Calabria.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bakayoko; Messias, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.