De Laurentiis sulla questione delle comproprietà: “Non ci sono novità”

Luigi De Laurentiis, Presidente del Bari, parlando con i giornalisti ha mostrato estrema cautela sull’argomento relativo alla comproprietà: “Non ci sono novità. Attendiamo sviluppi del nostro ricorso in atto. Aspettiamo le date per ritrovarci e discutere di questo problema”. La questione è molto delicata dopo il caso di Lotito, proprietario di Lazio e Salernitana e ad oggi, anche la Filmauro possiede sia il Napoli che il Bari. Da un lato i supporter partenopei sognano un azzurro internazionale targato Amazon mentre dall’altro i tifosi del Bari sperano di ritornare nel calcio che conta.

Su quest’ultimo punto, Luigi De Laurentiis ha dichiarato: “Stiamo costruendo un gruppo dedicato fino alla morte al risultato finale. Abbiamo avuto decreti continui e abbiamo tutelato i tifosi sospendendo la campagna abbonamenti. Quando il paese ripartirà, prevedremo dei miniabbonamenti per avere più tifosi. Abbiamo preso altri tre giocatori sul mercato, tecnico e giocatori stanno dando il massimo. Ci manca davvero il pubblico in un anno difficile. la squadra ha bisogno del suo tifo, che da’ una energia in più”.

Sul calciomercato dei pugliesi si è soffermato anche il ds, Ciro Polito: “Abbiamo preso Galano. Lo vedo bene come seconda punta, perchè ha forza nelle gambe e ha un grandissimo tiro. Più vicino alla porta sta, più puo’ rendere. Obbiettivi non raggiunti? Ho inseguito il giovane Tascone. Falcinelli? Potrebbe tornare nei nostri programmi”.