Serie B, dove vedere Cremonese-Parma: streaming e diretta TV in chiaro?

Va in scena il ventiquattresimo turno del Campionato di Serie B con il match Cremonese-Parma e prima di svelare dove vedere la diretta dell’incontro un breve focus sul campionato delle due squadre.

La Cremonese sta andando molto aldilà delle più rosee previsioni assestandosi in seconda posizione e quindi in piena lotta per la promozione -anche diretta- in Serie A. I ragazzi di Pecchia esprimono un gioco frizzante e offensivo sempre orchestrato e ispirato dal talento di Nicolò Fagioli. Il regista scuola Juventus cerca con la casacca grigiorossa di riconquistare quella bianconera e l’attenzione di Massimiliano Allegri.

Il Parma dal canto suo viene da un mercato molto attivo in cui sono arrivati calciatori di grandissima esperienza e valore come Goran Pandev dal Genoa e Simy dalla Salernitana. I ducali hanno bisogno di inanellare una serie di risultati utili se vogliono restare agganciati al treno dei playoff e puntare ad esserne la sorpresa.

Dove vedere Cremonese-Parma, giornata 24 della Serie B

Il calcio d’inizio è in programma alle ore 18:30 di martedì 15 febbraio e la partita sarà trasmessa su Sky Sport, sul canale 254 del decoder Sky; lo streaming di Sky è disponibile su Sky Go e NOW.

L’incontro sarà disponibile in diretta anche su DAZN in streaming. (Abbonati a 29,99€/mese. Disdici quando vuoi)