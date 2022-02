Dopo la sconfitta casalinga rimediata contro il Catanzaro (1-2), il Catania si prepara ad affrontare la Fidelis Andria nel recupero della 21esima giornata di campionato. Fidelis Andria-Catania si prospetta un match molto interessante tra due compagini che sono alla ricerca di punti fondamentali per l’obiettivo salvezza. In questo articolo vi sono tutte le informazioni su Fidelis Andria-Catania, streaming e diretta tv in chiaro Antenna Sud? Dove vedere il match del Girone C di Serie C.



Fidelis Andria-Catania, streaming gratis e diretta tv in chiaro Antenna Sud? Dove vedere il match

Fidelis Andria-Catania, match valido per la 21esima giornata del Girone C di Serie C, si giocherà allo stadio Degli Ulivi (Andria) a partire dalle ore 14.30 di Mercoledì 2 Febbraio 2022. La partita verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che ha acquisito i diritti della Serie C per la stagione 2021/2022. Per poter godere delle emozioni del match Fidelis Andria-Catania quindi, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento sul provider internazionale di eventi sportivi. Per questa partita quindi al momento non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su Antenna Sud ma potete rimanere aggiornati sugli sviluppi e sul risultato del match seguendo le pagine social (Facebook, Twitter e Instagram) delle due compagini.