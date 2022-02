La Fifa verso l’esclusione della Russia dai Mondiali

La Fifa è pronta a escludere la nazionale della Russia dagli spareggi per i Mondiali in Qatar e da ogni altra competizione internazionale fino a nuovo avviso. Lo riferiscono diversi media britannici, riportando fonti vicine alla Federazione internazionale: l’annuncio sarebbe imminente. La Russia avrebbe dovuto affrontare la Polonia a Mosca il 24 marzo, ma il portiere polacco Szczesny e compagni avevano già fatto sapere che si sarebbero rifiutati di giocare, così come successivamente avevano fatto le nazionali di Svezia e Repubblica Ceca, eventuali avversarie dei russi in finale.

Il cambiamento delle decisioni

In un primo momento la Fifa aveva preso alcuni provvedimenti che avevano fatto discutere le federazioni coinvolte nei playoff del Mondiale 2022 contro la Russia. I primo provvedimenti, ritenuti dalla Fifa meno impattanti, erano i seguenti: divieto di disputare i match in casa; il divieto di presentarsi alle competizioni sotto il nome di Russia e quindi di presentarsi sotto il nome di Football Union of Russia; il divieto di esporre la bandiera russa e riprodurre l’inno della Federazione Russa durante i match. Come detto prima, sembra ormai imminente che i provvedimenti citati prima non entreranno in vigore ma entrerà in vigore una sanzione ancora più pesante: la Russia non parteciperà alle qualificazioni per il mondiale e ad altre competizioni internazionali!