L’allenatore dello Sheriff in Ucraina per difendere il suo paese

Dall’impresa in Champions League al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid alla guerra in Ucraina per difendere il suo paese dai Russi: non è un film ma la storia di Yuriy Vernydub, allenatore dello Sheriff Tiraspol. Fino a pochi giorni fa, il tecnico ucraino si trovava a Braga per affrontare i sedicesimi di finale di Conference League e adesso si trova in Ucraina a difendere la sua nazione e a rischiare la morte.

Dalla Champions League alla guerra in Ucraina in pochi mesi

Vernydub è stato ritratto in una foto che sta circolando sul web con tanto di divisa militare mimetica con al suo fianco altri due componenti civili dell’esercito ucraino. Una dimostrazione ulteriore di enorme attaccamento al territorio e al Paese che ormai dalle prime ore del mattino di giovedì 24 febbraio è stato preda della Russia che ha invaso l’Ucraina con il suo esercito bombardando le principali città del Paese, concentrandosi su basi e porti militari, per poi proseguire verso la conquista di Kiev. Lo sport sta reagendo in modo compatto e chiedendo con ogni strumento possibile lo stop alla guerra. Sono tante le immagini dei tanti calciatori ucraini andati in rete: dalle lacrime di Zinchenko fino alla standing ovation a Yaremchuk.