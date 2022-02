Milan-Udinese: quella volta che….pirotecnico 3-3 del 1984

Un illustre precedente delle sfide tra Milan e Udinese ha ragioni piuttosto antiche: risale precisamente a 28 anni fa. E’ l‘8 gennaio del 1984, ultima giornata di andata del massimo campionato. La squadra rossonera è allenata da Ilario Castagner ed è appena tornata in serie A dopo un anno di purgatorio. I rossoneri hanno 15 punti, occupano l’ottava posizione e sono reduci dal pari a reti inviolate ottenuto a Pisa. E’ un buon collettivo, con i futuri campioni Baresi, Tassotti, Evani e Filippo Galli; un buon portiere come Piotti, la punta Damiani, validi gregari come Verza e Battistini, e l’inglese Luther Blissett, vero oggetto misterioso, giocatore dal rendimento piuttosto incostante. Manca l’altro straniero, il belga Eric Gerets, fermato da una squalifica. L’Udinese è allenato da Enzo Ferrari ed annovera come stella il celebre brasiliano Zico, che nel 1981 pareva poter approdare proprio al Milan. Ci sono però vari elementi come Luigi De Agostini (futuro juventino), Franco Causio, Massimo Mauro e il futuro milanista Pietro Paolo Virdis (vi approderà nella stagione 84-85 e vi rimarrà fino al 1989).

La partita

Il pubblico è quello delle grandi occasioni. Al 6′ arriva la prima rete, su calcio di rigore: batte Baresi che spiazza Brini. Zico pare essere uno spettatore non pagante ma viene fuori quando meno ce lo si aspetta: al 40′ conclude da distanza ravvicinata un’azione manovrata: cross di Marchetti da destra per Virdis che colpisce di testa: la sfera giunge al brasiliano che sulla linea scaraventa il pallone in rete. Al 43′ nuovo vantaggio del Milan: Damiani scodella un pallone dalla sinistra, dopo un batti e ribatti in area, Carotti indovina l’angolo giusto per infilare Brini per la seconda volta. All’81’ arriva il 3-1 per merito di Blissett, che raccoglie un cross dalla destra e irrompe alla destra di Brini infilando in rete di prepotenza. Sembra fatta per i padroni di casa, ma l’Udinese arriva al pari: prima una splendida rovesciata di Zico all’84’, poi all’87’, un bel diagonale del vecchio leone Causio, che si concede anche una capriola di esultanza. Una bellissima ed emozionante partita, anche se per il Milan appare una beffa atroce e un punto gettato via.

Il Tabellino

Milan-Udinese 3-3 (2-1)

Milan: Piotti, Battistini, Galli, Tassotti, Baresi, Carotti,(65′ Manzo), Icardi, Verza,

Evani (86′ Spinosi), Damiani, Blissett

Allenatore: Castagner

Udinese: Brini, Cattaneo, Galparoli, Edinho, Zico, Miano, Marchetti (79′ Danelutti),

De Agostini, Mauro (73′ Pradella), Virdis, Causio.

Allenatore: Ferrari

Arbitro: Mattei di Macerata

Marcatori: Baresi (rig.) all’8′, Zico al 40, Carotti al 43′, Blissett all’81’, Zico all’84’, Causio all’87’

Spettatori: 70.000 circa di cui 48.514 paganti