Molestie e messaggi inappropriati: si dimette il direttore sportivo

L’Ajax dopo la vittoria per 3-0 ieri contro l’Heracles si porta momentaneamente primo a +5 dal PSV, attualmente secondo. Nelle ultime dieci partite 8 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta per i lancieri. Ma, mentre sul campo la squadra risponde alla grande, a livello dirigenziale è scoppiato il caos: per Overmars dimissioni e scuse. L’ormai ex dirigente avrebbe molestate con messaggi inappropriati alcune collaboratrici. Le sue parole subito dopo le dimissioni: “Mi scuso e mi vergogno moltissimo, ho superato ogni limite.”

Il club di Amsterdam, tramite una nota ufficiale, comunica la scelta “Il direttore degli affari calcistici Marc Overmars lascerà l’Ajax con effetto immediato. Ha preso questa decisione dopo le discussioni dei giorni scorsi con il consiglio di sorveglianza e l’amministratore delegato Edwin van der Sar e ha comunicato loro le sue intenzioni. Una serie di messaggi inappropriati inviati a diverse colleghe per un lungo periodo di tempo sono alla base della sua decisione di lasciare il club.”

Per Overmars dimissioni con effetto immediato e scuse: “Mi vergogno. La scorsa settimana mi sono confrontato sul mio comportamento e su come questo è stato percepito dagli altri. Purtroppo non mi rendevo conto che stavo oltrepassando il limite, ma mi è stato fatto capire negli ultimi giorni. Per qualcuno nella mia posizione questo è inaccettabile. Lascio l’Ajax e chiedo a tutti di lasciare me e la mia famiglia da soli.”