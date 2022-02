Padova: esonerato Pavanel, arriva Massimo Oddo

E’ Massimo Oddo il nuovo allenatore del calcio Padova. L’ultima esperienza del campione del mondo 2006 è stata a Pescara e si è conclusa il 29 novembre del 2020. Prende il posto di Massimo Pavanel, assunto nel 2021 dopo la chiusura del rapporto con Andrea Mandorlini ed esonerato dopo il pari a Trento, che lascia inalterate le distanze tra il Padova, secondo in classifica, e il Sud Tirol, primo e tuttora imbattuto nel girone A della serie C.

Il campionato

L’ingaggio di Massimo Pavanel, proveniente dal Feralpi Salò (con cui ha disputato un campionato dignitoso, ndr) non ha mai convinto del tutto la tifoseria: poi il campionato, con sei vittorie nelle prime sei gare, aveva fatto ben sperare. Poi sono arrivate le prime frenate, qualche pareggio, qualche clamorosa sconfitta, e la perdita del primato in favore del Sud Tirol. L’esonero, arrivato poco dopo il 2-2 del Briamasco, ha destato molte sorprese: una sorta di fulmine a ciel sereno. Perché se è vero che le distanze sono rimaste invariate (otto punti paiono tanti, visto anche l’ottimo ruolino di marcia degli altoatesini), è anche vero che i biancoscudati, nelle ultime cinque gare ne hanno vinte ben tre. Il direttore sportivo Mirabelli ha spiegato che ” non si accontenta del secondo posto ” e che “la squadra può fare molto di più”. Oltre a Pavanel, sono stati esonerati Diego Zanin (vice) e il collaboratore tecnico Daniele Riganti. Nella gara di domani, 23 febbraio alle 18, con il Legnago andrà in panchina Raffaele Longo (portato dal vecchio ds, Sean Sogliano), già nello staff patavino dal 2019. Sarà affiancato da Luca Rossettini, che lascerà per qualche giorno la guida della Under 15. La speranza è di tentare di colmare il divario con il Sud Tirol, che pare lanciato alla promozione diretta.

Come da prassi, i tifosi sono divisi, visto e considerato che il gruppo era ed è affiatato. La parola ora spetta al campo. La capolista affronterà in casa proprio il Trento domani alle ore 21.