Padova: pari interno con il Legnago. Primo posto quasi compromesso

Finisce tra i fischi la prima partita post-Pavanel per il Padova, che fa fare al Legnago, ultimo in classifica nel girone B della serie C, un’ottima figura. La compagine allenata da Michele Serena (un ex, visto che allenò i biancoscudati nel 2014) non solo ha portato via un punto all’Euganeo, ma è pure passata in vantaggio. La contemporanea vittoria a Trento del Sud Tirol ha ulteriormente sbriciolato le speranze del Padova di recuperare terreno in vista del primo posto. Dieci punti da rimontare in dieci giornate di campionato appaiono una vera e propria chimera.

La partita

In attesa del neo allenatore Oddo (che ha visto la gara dal suo albergo) e con il traghettatore Longo, obiettivo principale è il ritorno alla vittoria, dopo il mezzo passo falso di Trento : invece le speranze sono andate deluse e poteva finire molto peggio, stante anche il deludente (eufemismo) primo tempo di biancoscudati, che sono andati negli spogliatoi sotto per 1-0. C’era da aspettarlo? Forse. L’improvviso esonero di Pavanel (59 punti in 27 gare non erano da buttare via) ha evidentemente scosso e disorientato l’ambiente e la prestazione in campo ne ha risentito. Le uniche due novità sono quelle di Germano (in luogo di Ronaldo, squalificato) e di Monaco. Desta sorpresa la panchina per Della Latta, ma il giocatore da qualche tempo era in questa situazione: Longo ha solo dato continuità alle scelte precedenti. La squadra tenta qualche sortita offensiva, ma senza successo. E’ il Legnago ad aprire le marcature con uno scatto di Contini che infila inesorabilmente Donnarumma. Per fortuna, dopo soli 5′ dalla ripresa è Chiricò a mettere le cose a posto, fulminando Enzo con un mancino dai 25 metri. Chi spera nella rimonta biancoscudata rimane deluso perché il risultato non cambierà più. A peggiorare le cose appunto, ci si è messa la vittoria esterna del Sud Tirol a Trento, che aumenta la distanza tra la capolista e il Padova. Ora pare davvero impossibile pensare (a meno di un crollo primaverile degli altoatesini) ad una rimonta.

Il futuro

Massimo Oddo dovrebbe sedersi sulla panchina del Padova già per l’impegno di domenica 27 febbraio: la squadra biancoscudata andrà a fare visita alla Pro Sesto, che nel turno infrasettimanale ha sconfitto di misura (2-1) la Pergolettese. Il Sud Tirol invece, sarà impegnato a Piacenza: difficile pensare che la squadra emiliana possa fermare questa corazzata, che non solo è imbattuta, ma ha anche un numero estremamente ridotto (6) di reti subite. Il Piacenza inoltre, nell’ultimo turno, ha perso in casa con la Triestina per due a zero. Sarà importante per il Padova intanto ritrovare se stesso, senza guardare troppo ai risultati degli altri.