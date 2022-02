VIDEO. Porto-Sporting Lisbona da far west. Rissa finale e 5 espulsi

Il match clou del campionato portoghese Porto-Sporting Lisbona da far west, finisce in rissa e il risultato finale di 2-2 lascia tutto invariato in testa alla classifica.

La gara si è mostrata fin da subito molto spigolosa in pieno stile da big match portoghese, col temperamento caliente dei calciatori e il clima da battaglia del Do Dragao a far da cornice. Alla fine verrà fuori un match molto spezzettato con l’arbitro -il sig. Joao Pinheiro– che ha faticato moltissimo a tenere a bada la situazione. Alla fine i falli fischiati saranno 31, conditi da 11 cartellini gialli e 1 rosso.

Lo Sporting Lisbona aveva in mano la sfida essendo andato in vantaggio per 2-0 quando però è rimasto in dieci all’inizio del secondo tempo per l’espulsione di Coates, spianando così la strada alla rimonta del Porto fino al 2-2 finale.

VIDEO. Porto-Sporting Lisbona 2-2, tanti calci e un pò di calcio

Giunti al 90° gli animi sono definitivamente degenerati con l’arbitro che non è riuscito ad evitare lo scoppio di una rissa tra le due squadre in campo, a cui si sono aggiunti membri delle panchine e degli staff. Alla fine gli espulsi saranno 4 (5 totali), due per parte: Marchesín, Pepe, Palhinha e Tabata, tra i più attivi nel parapiglia finale.