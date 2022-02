Ribéry, incidente stradale. Dimesso con lieve trauma cranico

La Salernitana ha lanciato un comunicato che riguarda Franck Ribéry:

“A seguito di un incidente automobilistico il calciatore Franck Ribéry, che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico. L’atleta resterà precauzionalmente a riposo alcuni giorni”.

Come spiegato dalla sua squadra, l’attaccante francese è rimasto coinvolto in un incidente stradale e ha riportato un lieve trauma cranico. Il fatto è successo nella notte di ieri, mentre Frank era in auto con un’altra persona. Il tutto in località Laura del comune di Capaccio-Paestum, posto a circa quaranta chilometri da Salerno.

Franck Ribéry e compagnia, sono finiti contro il palo di un semaforo. Immediatamente soccorso da personale del 118, Ribéry è stato trasportato all’Ospedale di Battipaglia, dove è stato poi dimesso riportando un lieve trauma cranico. Resta da ricostruire la dinamica dell’incidente: sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli della Stazione di Comando di Salerno.

Ribéry a rischio per l’Inter

L’ex calciatore di Fiorentina e Bayern Monaco dovrà cessare momentaneamente qualsiasi attività sportiva, per questo motivo è a rischio per la sfida di venerdì contro l’Inter a San Siro. La prognosi è di 7 giorni.

Nella speranza di una rapida ripresa, auguriamo il meglio a Frank Ribéry, certi di rivederlo presto in campo.