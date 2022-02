Udinese Lazio 1-1, Sarri: «Se avessimo più tempo saremmo tra le prime posizioni»

Alla Dacia Arena la sfida tra Udinese e Lazio termina con il risultato di 1 a 1. La formazione biancoceleste limita così i danni e strappa un pareggio, un pareggio che ha il sapore di chance sprecata per la formazione di Maurizio Sarri in ottica quarto posto. Ecco di seguito le parole del tecnico biancocelestre, Maurizio Sarri, nel post partita.

Le parole di Sarri post Udinese-Lazio

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Udinese-Lazio. Queste le dichiarazione del tecnico della Lazio ai microfoni di Dazn.

LA PARTITA – «Abbiamo fatto una bella partita considerando che abbiamo giocato 72 ore fa, Pedro si è fatto anche male. Negli ultimi 15 minuti abbiamo sofferto ma era normale».

LA LOTTA PER LA CHAMPIONS LEAGUE – «Noi se avessimo un pò più di tempo a disposizione potremmo lavorare sui piccoli particolari, il goal preso è una di queste situazioni. La squadra ora esce molto meglio da dietro, ai ragazzi stasera non posso dire niente. Ho visto una squadra vogliosa che ha fatto quello che doveva fare. Se facciamo un percorso possiamo lottare per la Champions, se non avevamo gli impegni europei probabilmente ci stavamo già lottando. Noi dobbiamo pensare alle nostre partite, avevamo mostrato queste capacità di giocare il terzo giorno dopo l’Europa, oggi siamo migliorati anche sotto questo aspetto. Il calo finale era preventivabile, abbiamo anche tante assenze e non possiamo ruotare».

IMMOBILE E CABRAL – «Spero che Immobile sia a disposizione col Porto, credo proprio di si. Cabral non ha la stessa condizione fisica del resto della squadra, stasera però ha fatta abbastanza bene considerando tutto. Ha avuto un buon approccio».