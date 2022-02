Spezia-Fiorentina: quella volta che….pari viola in terra ligure

E’ molto recente l’ultimo precedente in serie A tra Fiorentina e Spezia: risale infatti alla quarta giornata della stagione 2020-21, anno dell’esordio degli spezzini nel massimo campionato. Alla guida dei bianconeri c’è l’attuale allenatore viola Vincenzo Italiano. In panchina nella Fiorentina siede Giuseppe Iachini e i gigliati, dopo la vittoria alla prima di campionato con il Torino, sono reduci da due sconfitte consecutive: a Milano sponda Inter e in casa con la Sampdoria. La gara può essere l’occasione per invertire la rotta. Stesso ruolino di marcia per lo Spezia, che ha vinto la prima (ad Udine) ed ha perso le altre due: in casa con il Sassuolo per 4-1 e 3-0 a Milano con i rossoneri. E’ il 18 ottobre e si gioca alle ore 15 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena.

Dopo due minuti la Fiorentina è già in vantaggio: angolo di Biraghi per la testa di Pezzella che incorna a rete: nulla da fare per Provedel. Per l’autore della rete, è la centesima presenza in serie A. Trascorrono altri due minuti ed arriva il raddoppio: fuga di Lirola sulla destra e cross al centro dove arriva Biraghi che da sinistra lascia partire un diagonale che trafigge il portiere dello Spezia per lo 0-2. La partita sembra decisa in favore dei viola ma al 39′ i padroni di casa accorciano: Caceres si lascia sfuggire Verde che in diagonale infila Dragowski per l‘1-2. Al 75′ lo Spezia perviene al pareggio, sfruttando un’altra indecisione della retroguardia viola: corta respinta in area di Igor: ne approfitta Farias che trafigge Dragowski per il definitivo 2-2. I padroni di casa hanno l’occasione d’oro per completare la rimonta, ma Nzola calcia a lato alla destra del portiere gigliato da pochissimi passi: sarebbe stata una beffa per la Fiorentina, che avrebbe pagato la terza incertezza difensiva (con Milenkovic in questo caso). A fine stagione, solo un punto separerà le due compagini: 40 punti per la squadra viola, che si classificherà al 13° posto con l’Udinese e 39 per lo Spezia, poco sotto.

Tabellino

Stadio Manuzzi, 18 ottobre 2020 ore 15

Spezia-Fiorentina 2-2 (1-2)

Spezia: Provedel, Sala, (19′ st Ferrer ), Chabot, Terzi, Bastoni (33′ st Dell’Orco), Acampora, Ricci,

Deiola (20’st Agudelo), Verde (20’st Farias), Gyasi, Piccoli (10’st Nzola).

A disposizione: Krapikas, Erlic, Rafael, Pobega, Agoume, Mora, Bartolomei

Allenatore: Italiano

Fiorentina: Dragowksi, Caceres, Pezzella (27′ st Igor), Milenkovic; Lirola, Bonaventura (33′ st Pulgar),

Amrabat, Castrovilli (33′ st Callejon), Biraghi, Ribery (41’st Kouame), Vlahovic (27’st Cutrone).

A disposizione: Terracciano, Brancolini, Quarta, Duncan, Saponara, Barreca, Venuti.

Allenatore: Iachini

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Marcatori: Pezzella al 2′, Biraghi al 4′, Verde al 39′, Farias al 75′.

Ammoniti: Deiola, Chabot, Bonaventura, Lirola