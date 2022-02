Totti e Ilary, doppia smentita, video e post spariti da Instagram…

Francesco Totti e Ilary Blasi, anche quando la situazione sembra essere giunta al termine, in realtà non sembra finire. Noemi Bocchi sullo sfondo a porgere tanti e tanti dubbi sulla coppia, sposata da ormai 17 anni. Ricapitoliamo il tutto. Dopo le voci sulla loro presunta crisi uscita meno di due giorni fa e, dopo che sono stati accreditati dei flirt sia a Totti che a Ilary, proprio ieri la famiglia Totti si è riunita in un locale romano insieme ai propri figli. Ma ciò basterà per placare le voci e le eventuali certezze di un problema coniugale Totti-Blasi?

Post spariti da Instagram e crisi Totti-Ilary

Nel frattempo che la famiglia Totti si trova nel pieno della propria crisi coniugale spunta un terzo incomodo. Noemi Bocchi, classe 1988, romana e romanista, biondissima, sembra essere la donna che si è inserita tra l’ex capitano della Roma e la showgirl. Avvistata già sulla tribuna dell’Olimpico dietro a Totti, la Bocchi sarà a nuova Ilary oppure la smentita dei “Totti” di ieri è la notizia giusta? Il mistero si infittisce. La cosa certa è che sono spariti i post romantici da parte di Ilary su Instagram, e nemmeno al compleanno numero 45 di lui, l’ex letterina era presente alla sua festa. Ilary vs Bocchi? Solo voci? Totti e Bocchi, sua nuova fiamma? Domande alla quali, anche se Totti e Ilary smentiscono, non sappiamo rispondere. Il mistero si infittisce.