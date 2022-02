Totti, spunta il nome della nuova fiamma: ecco di chi si tratta

Francesco Totti è ormai in fase di separazione dalla moglie Ilary Blasi e spunta l’ipotesi di una nuova fiamma per l’ex capitano della Roma. Il nome della nuova fiamma di Totti è quello di Noemi Bocchi. La donna ha 34 anni, laureata in economia ed è la ex moglie di Mario Caucci, imprenditore e dirigente del Tivoli calcio. Ecco di seguito come l’ex capitano giallorosso e la donna si sarebbero conosciuti.

Noemi Bocchi e Francesco Totti: come sarebbe nata la storia d’amore

Secondo alcune fonti, i due si sarebbero incontrati sui campi da padel, e da lì si sarebbero innamorati. noltre, la donna era presente anche sugli spalti a pochi passi da Francesco durante Roma-Genoa ed era con lui anche durante una festa a Colle Oppio e a cena in un noto ristorante del Torrino. Dunque, sembra ormai essere nata una nuova storia d’amore e che la crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi sia ormai irreversibile, tanto che l’ex calciatore già si sarebbe spostato nell’altra casa di Casal Palocco. L’unica certezza al momento è che la coppia si trincera dietro un silenzio stampa, anche se Ilary Blasi questa mattina ha postato su Instagram una linguaccia. Linguaccia che da molti è stata interpretata come messaggio in codice per mettere a tacere tutte queste indiscrezioni.