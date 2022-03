Balbo gela la Juventus: “Non credo che Zaniolo diventerà bianconero”

L’ex attaccante argentino Abel Balbo non ha dubbi: intervenuto ai microfoni della trasmissione Calcio Totale in onda su Rai Sport, ha parlato dell’addio di Dybala e della possibilità di vedere alla Juventus nella prossima stagione Nicolò Zaniolo.

Ecco le parole dell’ex Roma: “La Juventus perde il giocatore tecnicamente più forte del campionato italiano e perdendo Dybala, perde anche la squadra. Se la Juventus ha fatto una scelta economica, vuol dire che non arriverà un campione. Inoltre non penso che Zaniolo andrà via dalla Roma per vestire il bianconero. Vorrei ancora capire qual è la motivazione dietro alla partenza di Paulo a zero in estate“.