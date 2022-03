Calciomercato Milan, due obiettivi per l’attacco

Lo staff rossonero dedito al mercato, ha sempre il piede sull’acceleratore, tutto l’anno, non solo quando le finestre sono aperte. Maldini e Massara hanno puntato due nuovi giocatori per rinforzare il reparto offensivo. Nelle ultime ore si parla di un giovane 22enne olandese e di un grande attaccante italiano.

Calciomercato Milan, Nao Lang e Domenico Berardi in lista

Le nuove idee, i due nuovi giocatori che sono stati inseriti sul taccuino di Paolo Maldini sono Domenico Berardi (Sassuolo) e Nao Lang (Club Bruges). L’olandese, classe 1999, ha appena 22 anni, ma già sta dimostrando le sue qualità sul campo. Il giovane Lang è un centrocampista offensivo, ma preferisce giocare come trequartista dietro una punta, ma potrebbe essere utilizzato anche come ala. Un giocatore duttile e giovane, pieno di talento che potrebbe solo fare bene alla rosa di Stefano Pioli.

L’altro nome in lista è Domenico Berardi, italiano, classe 1994, il prossimo agosto ne compirà 28 di anni. In forza al Sassuolo dal 2012, Berardi potrebbe approdare a Milanello questa estate proprio perché ha voglia di cambiare aria. Il giocatore della Nazionale di Mancini è particolarmente seguito proprio dal Milan da almeno un anno ed i tempi del trasferimento potrebbero essere maturi, considerato che il ragazzo non accetta destinazioni al di fuori dall’Italia. Il Milan ha pensato anche già all’offerta, così come riportato da CMN. L’idea dei rossoneri è un prestito con diritto di riscatto a 30 milioni, 5 subito ed i restanti 25 dopo un anno.