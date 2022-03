Juventus, De Ligt fa chiarezza: le parole sul futuro in bianconero

Il difensore olandese, uno dei giocatori più importanti della Juve, rilascia una lunga intervista al portale olandese Rondo. Parole importanti per tutto l’ambiente, inclusi tutti i tifosi della Juventus, De Ligt fa chiarezza sul suo futuro in bianconero.

Juventus, De Ligt fa chiarezza sul futuro a Torino

Nei giorni passati Mino Raiola aveva minacciato il futuro di De Ligt alla Juventus. Le sue dichiarazioni: “De Ligt pronto per un nuovo passo, vedremo questa estate. Lo pensa anche lui. Non solo Premier League, potrebbe essere anche il Barça, il Real o il Psg“. Le sue parole in un’intervista al quotidiano NRC. Ma il procuratore ha poi ribadito il concetto, in un intervento alla tv olandese, dove ha detto: “Sappiamo tutti quali sono i club per un buon passo e, con tutto il rispetto, non società come il Fortuna Dusseldorf. Vedremo questa estate”.

Matthijs De Ligt, intervistato da Rondo, oltre a tante altre domande, ha smentito le dichiarazioni di Raiola, ribadendo fiducia al club piemontese. Le parole del difensore: “Ho notato che il club mi sta dando sempre più responsabilità. Ora che Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci sono spesso infortunati c’è ancora più pressione sulle mie spalle, il che mi piace. Mi accorgo che posso assumere un ruolo importante. Siamo ancora in competizione su tre fronti e mi sto davvero divertendo qui. Ho notato che imparo di più ogni settimana e questo mi piace molto. Quello che ha detto Raiola è già successo tre mesi fa: tante cose possono cambiare in questo tempo. Al momento mi sto concentrando completamente su questa stagione”.