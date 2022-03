Serie B, dove vedere Pisa Crotone: streaming e diretta TV Sky o DAZN

Torna il Campionato di Serie B e vediamo dove vedere Pisa Crotone in Streaming e diretta TV su Sky oppure DAZN.

Il Pisa arriva dalla sconfitta contro la Reggina e ha bisogno di ripartire subito per riprendere la marcia verso la zona promozione in Serie A. Mister D’Angelo dovrebbe affidarsi alla coppia d’attacco Puscas-Torregrossa con Cohen a supporto delle due punte.

Anche il Crotone arriva a questa partita dopo la sconfitta di Ascoli nell’ultimo turno. Il morale però è ben diverso rispetto alle ultime settimane, perchè la squadra ha disputato una buona gara e probabilmente meritava almeno un punto. Purtroppo la situazione di classifica resta molto difficile e servirà un netto miglioramento per sperare nella salvezza ed evitare una retrocessione in Serie C davvero deludente.

Dove vedere Pisa-Crotone, streaming e diretta TV

Guarda Pisa – Crotone su DAZN. Attiva ora

L’incontro tra Pisa e Crotone si disputerà mercoledì 2 marzo alle ore 18.30 all’Arena Garibaldi di Pisa. La gara verrà trasmessa da Dazn (Tutta la Serie BKT e’ su DAZN. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi) sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky e sull’app Sky Go, e infine sull’ app di Helbiz Live.