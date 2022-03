Dove vedere Wrestlemania 38: orari, info e card del super evento WWE

Dove vedere Wrestlemania 38, tutte le info e gli orari dello show WWE.

Mancano pochissimi giorni a Wrestlemania 38 e tutti i fan non vedono l’ora di assistere all’evento dell’anno di casa WWE. La federazione dei McMahon per il terzo anno consecutivo hanno deciso di dividere l’evento in due serate, denominate WrestleMania Saturday e WrestleMania Sunday, in considerazione del giorno in cui si terranno.

Dove vedere Wrestlemania 38, orario, canale tv e luogo

L’evento andrà in scena il 2 e 3 aprile, negli Stati Uniti, all’AT&T Stadium di Arlington in Texas. Gli spettatori italiani potranno iniziare a guardare WrestleMania Saturday a partire dalle ore 02:00 italiane di domenica 3 aprile 2022. Allo stesso modo, WrestleMania Sunday sarà visibile a partire dalle ore 02:00 italiane di lunedì 4 aprile 2022.

Per quanto riguarda la visione, invece, come sempre, i Premium Live Event della WWE sono disponibili attraverso un abbonamento al WWE Network, a 9,99$ al mese.

La card dell’evento WWE

PRIMA SERATA

Charlotte Flair (c) vs. Ronda Rousey Single match per il WWE SmackDown Women’s Championship

Becky Lynch (c) vs. Bianca Belair Single match per il WWE Raw Women’s Championship

Rey e Dominik Mysterio vs. The Miz e Logan Paul Tag team match

Drew McIntyre vs. Happy Corbin (con Madcap Moss) Single match

The Usos vs. Shinsuke Nakamura e Rick Boogs Tag team match per il WWE SmackDown Tag Team Championship

SECONDA SERATA

Brock Lesnar (WWE Champion) vs. Roman Reigns (Universal Champion) (con Paul Heyman) Winner takes all championship unification match

Queen Zelina e Carmella (c) vs. Sasha Banks e Naomi vs. Rhea Ripley e Liv Morgan vs. Natalya e Shayna Baszler Fatal four-way tag team match per il WWE Women’s Tag Team Championship

Johnny Knoxville vs. Sami Zayn Anything goes match

Pat McAfee vs. Austin Theory Single match

Edge vs. AJ Styles Single match